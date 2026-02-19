Milano 14:12
Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso degli alcolici, che tratta in utile del 3,40% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Pernod Ricard mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,49%, rispetto a +0,56% dell'indice di Parigi).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di vini e alcolici. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 86,09 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 81,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 79,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
