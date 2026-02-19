Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso degli alcolici
, che tratta in utile del 3,40% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Pernod Ricard
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,49%, rispetto a +0,56% dell'indice di Parigi
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di vini e alcolici
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 86,09 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 81,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 79,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)