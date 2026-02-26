Milano 25-feb
Buzzi, promozione ad "Add" da Alphavalue

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Alphavalue ha migliorato ad "Add" da "Reduce" la raccomandazione su Buzzi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento.
