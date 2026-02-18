Milano 15:24
46.304 +1,18%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:24
10.682 +1,19%
Francoforte 15:24
25.144 +0,58%

Piazza Affari: risultato positivo per ENAV

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Piazza Affari: risultato positivo per ENAV
Seduta positiva per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che avanza bene del 3,73%.
Condividi
```