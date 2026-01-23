Il calendario 2026 degli eventi societari di ENAV

(Teleborsa) - La Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario
per l'anno 2026
ed ha specificato che le conference call
con analisti e investitori sui risultati periodici si svolgeranno lo stesso giorno o il giorno successivo all'approvazione del CdA, con modalità che verranno comunicate di volta in volta.
Il management di ENAV
ha inoltre segnalato che, previa autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti, il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo
relativo ai risultati dell'esercizio 2025 è giugno 2026
, specificando però che tale comunicazione è resa esclusivamente per adempiere a quanto disposto da Borsa Italiana e che la stessa non assume alcuna valenza previsionale. Lunedì 23/03/2026 CDA
: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili Martedì 12/05/2026 CDA
: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026 Giovedì 14/05/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio di esercizio 2025 Lunedì 03/08/2026CDA
: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 12/11/2026 CDA
: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026