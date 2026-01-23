Il calendario 2026 degli eventi societari di ENAV

Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia

ENAV

(Teleborsa) - Laha reso noto in un comunicato ilper l'annoed ha specificato che lecon analisti e investitori sui risultati periodici si svolgeranno lo stesso giorno o il giorno successivo all'approvazione del CdA, con modalità che verranno comunicate di volta in volta.Il management diha inoltre segnalato che, previa autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti, il mese previsto per il pagamento dell'eventualerelativo ai risultati dell'esercizio 2025 è, specificando però che tale comunicazione è resa esclusivamente per adempiere a quanto disposto da Borsa Italiana e che la stessa non assume alcuna valenza previsionale.: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026: Approvazione del bilancio di esercizio 2025: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026