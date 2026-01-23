Milano 15:17
44.743 -0,77%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 15:17
10.155 +0,05%
Francoforte 15:17
24.856 0,00%

Il calendario 2026 degli eventi societari di ENAV

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario 2026 degli eventi societari di ENAV
(Teleborsa) - La Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026 ed ha specificato che le conference call con analisti e investitori sui risultati periodici si svolgeranno lo stesso giorno o il giorno successivo all'approvazione del CdA, con modalità che verranno comunicate di volta in volta.
Il management di ENAV ha inoltre segnalato che, previa autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti, il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo relativo ai risultati dell'esercizio 2025 è giugno 2026, specificando però che tale comunicazione è resa esclusivamente per adempiere a quanto disposto da Borsa Italiana e che la stessa non assume alcuna valenza previsionale.


Lunedì 23/03/2026
CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili

Martedì 12/05/2026
CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Giovedì 14/05/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025

Lunedì 03/08/2026
CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 12/11/2026
CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026
Condividi
```