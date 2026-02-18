Piazza Affari: scambi al rialzo per ENAV

società che gestisce il traffico aereo civile in Italia

FTSE Italia Mid Cap

ENAV

indice delle società a media capitalizzazione

ENAV

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,73%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,53%, rispetto a -2,58% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,497 Euro e primo supporto individuato a 5,287. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,707.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)