Piazza Affari: scambi al rialzo per ENAV

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, con una variazione percentuale del 3,73%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che ENAV mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,53%, rispetto a -2,58% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di ENAV classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,497 Euro e primo supporto individuato a 5,287. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,707.

