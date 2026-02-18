Piazza Affari: scambi al rialzo per ENAV

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia
, con una variazione percentuale del 3,73%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che ENAV
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,53%, rispetto a -2,58% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo di ENAV
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,497 Euro e primo supporto individuato a 5,287. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,707.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)