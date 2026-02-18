TUI, Moody's migliora outlook a positivo e conferma rating Ba3

Moody's

Moody's ha confermato il rating di TUI, colosso tedesco del turismo, mentre l'outlook è stato modificato da stabile a positivo. Il cambiamento dell'outlook riflette il miglioramento del profilo finanziario di TUI, che include un obiettivo prudente di leva finanziaria netta inferiore a 0,5x (rispetto a un precedente nettamente inferiore a 1,0x) nel medio termine e una politica di dividendi del 10%-20% dell'utile per azione sottostante (a seguito di un dividendo iniziale di 0,10 euro per l'anno fiscale 2025).Le prospettive positive riflettono anche il miglioramento della posizione di liquidità del gruppo a fine dicembre 2025, il punto più basso stagionale, trainato dal miglioramento del flusso di cassa operativo e dal minore utilizzo della linea di credito rotativa (RCF), con un rapporto debito/EBITDA rettificato da Moody's di circa 2,5x, in calo rispetto a 2,8x a dicembre 2024. Il rifinanziamento riuscito della RCF del gruppo a marzo 2025 con una nuova data di scadenza a marzo 2030 supporta inoltre il profilo di liquidità di TUI.Moody's prevede un ulteriore miglioramento della redditività nei prossimi 12-18 mesi grazie ai risparmi sui costi nel segmento Mercati + Compagnie Aeree e al dinamismo commerciale nel segmento Holiday Experiences (HEX), con un margine EBITA previsto intorno al 6,7% nei prossimi 12-18 mesi, rispetto al 6,5% nell'anno fiscale conclusosi a settembre 2025.Nell'anno fiscale terminato a settembre 2025, l'azienda ha dimostrato resilienza nonostante un contesto macroeconomico difficile. TUI ha registrato una crescita dell'EBIT sottostante del 9%, trainata principalmente dalla solida performance dei segmenti Hotel & Resorts e Crociere, che hanno beneficiato di una domanda robusta, di un miglioramento dei prezzi e di una crescita della capacità. Ciò ha più che compensato i risultati più deboli nel segmento Mercati + Compagnie Aeree, la cui performance è rimasta limitata dalle pressioni sui costi.