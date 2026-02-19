Aerospazio e difesa: intesa tra TVS Supply Chain Solutions e ALA Group per mercato indiano

(Teleborsa) - Collaborare alle opportunità nei settori aerospaziale e della difesa in rapida espansione in India.Con questo obiettivo, fornitore leader mondiale di soluzioni per la catena di approvvigionamento e una delle aziende integrate di supply chain più grandi e in rapida crescita dell'India, ha annunciato oggi la firma di unintegratore globale della catena di approvvigionamento aerospaziale e della difesa con sede in Italia.Ilstimato in circa 28 miliardi di dollari, è uno dei segmenti più dinamici e redditizi all'interno delle catene di fornitura industriali, trainato dalla domanda sostenuta di servizi logistici e di approvvigionamento complessi, regolamentati e mission-critical.stabilisce un quadro strategico per le due società per perseguire congiuntamente opportunità nella catena di fornitura aerospaziale e della difesa, con particolare attenzione ai programmi di compensazione della difesa. La collaborazione si concentrerà inizialmente sull'India, con la possibilità di valutare nel tempo opportunità in altre aree geografiche.Nell'ambito della collaborazione proposta,forniranno congiuntamente servizi integrati di supply chain sia per il ciclo di produzione che per quello post-vendita dei programmi aerospaziali e di difesa.sfrutterà la sua pluriennale esperienza nella catena di fornitura nel settore della difesa e dei servizi pubblici acquisita attraverso le sue attività nel Regno Unito, insieme allasua forte presenza sul mercato interno indiano. Ciò include l'approvvigionamento, l'accesso al mercato, il coinvolgimento del governo e delle parti interessate, la competenza in materia di regolamentazione e licenze, le infrastrutture di magazzinaggio e logistica, le piattaforme digitali e le solide capacità di esecuzione a livello locale. TVS SCS sfrutterà inoltre la propria esperienza operativa e le relazioni di lunga data con i clienti del settore aerospaziale e dei sistemi di alimentazione in tutta la regione Asia-Pacifico per sostenere leopportunità in India, in particolare nei settori dell'aftermarket e delle catene di fornitura in servizio.Attualmente, legenerano circa, in gran parte legati a programmi di difesa e servizi pubblici nel Regno Unito.Il(con un fatturato di 290 milioni di dollari nel 2024), d'altra parte, contribuirà con la sua esperienza globale nel settore aerospaziale e della difesa, le sue piattaforme tecnologiche e le sue relazioni di lunga data con OEM e operatori internazionali in Europa, Stati Uniti e Regno Unito, consentendo una proposta di valore differenziata, conforme e scalabile per gli stakeholder del settoreaerospaziale e della difesa in India. La partnership offre un margine significativo per scalare queste capacità combinate man mano che vengono estese a nuovi mercati."Questa collaborazione con ALA Group – ha dichiarato– riflette la nostra strategia a lungo termine volta a sviluppare competenze rilevanti a livello globale in settori complessi e regolamentati. Combinando la portata, le piattaforme digitali e la forte presenza in India di TVS Supply Chain Solutions con l'esperienza di ALA nel settore aerospaziale e della difesa, stiamo posizionando l'azienda in modo da partecipare in modo significativo all'ecosistema globale in continuaevoluzione della catena di fornitura aerospaziale e della difesa. Questa partnership ci consente di sfruttare i nostri punti di forza consolidati nell'aftermarket e nella catena di fornitura in servizio ed estendere il nostro supporto ai programmi di produzione, in particolare nel settore aerospaziale, dove queste competenze sono sempre più rilevanti"."I settori aerospaziale e della difesa indiani – ha dichiarato– si trovano in un chiaro punto di svolta, guidato dall'indigenizzazione e dal riallineamento della catena di fornitura globale. Questo protocollo d'intesa con ALA Group unisce la nostra comprovata esperienza nella catena di fornitura della difesa, anche nel Regno Unito, con la competenza aerospaziale globale di ALA per costruire una piattaforma credibile e conforme per i programmi di compensazione della difesa e aerospaziali in India, con il potenziale di valutare opportunità in altri mercati internazionali"."Fin dall'inizio, ALA – ha aggiunto– si è concentrata sulla combinazione di competenza tecnica, eccellenza operativa e partnership a lungo termine. La collaborazione con TVS Supply Chain Solutions riflette questa visione e crea una solida piattaforma per una crescita sostenibile in più regioni, a sostegno dei programmi aerospaziali sia civili che di difesa".esplorerà opportunità in tutti i servizi della catena di fornitura aerospaziale e della difesa, che spaziano dal supporto alla produzione, alla distribuzione di pezzi di ricambio, all'ottimizzazione dell'inventario, alle soluzioni logistiche di livello militare, all'ingegneria logistica e ai servizi di assistenza post-vendita e MRO. Queste capacità mirano a supportare OEM, MRO, operatori e stakeholdergovernativi attraverso modelli di catena di fornitura resilienti e digitalizzati durante l'intero ciclo di vita del programma."TVS Supply Chain Solutions – ha dichiarato– è un gruppo industriale molto rispettato con comprovate capacità di esecuzione e un profondo accesso al mercato. Questa partnership ci consente di costruire congiuntamente soluzioni certificate e end-to-end per la catena di fornitura nel settore aerospaziale e della difesa in India. Si tratta di un passo strategicoper posizionare ALA come integratore di sistemi di supply chain globale con una forte presenza locale".