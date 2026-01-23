Czechoslovak Group debutta su Euronext con la più grande IPO della difesa al mondo

Czechoslovak Group

(Teleborsa) -ha celebrato oggi il suo debutto, segnando un passaggio storico per il settore della difesa europeo. La quotazione, la, rappresenta la più grande IPO mai registrata a livello globale nel comparto defence, sia per capitalizzazione sia per capitale raccolto. Con un, il gruppo raggiunge una valutazione di 25 miliardi di euro e raccoglie 3,8 miliardi, assumendo un ruolo di primo piano nei mercati finanziari europei.CSG è uno dei principali attori della difesa in Europa e un fornitore strategico di lungo periodo per gli Stati membri della NATO. Leader mondiale nella produzione di munizioni di piccolo calibro e secondo produttore europeo per quelle di medio e grande calibro, il gruppo serve clienti governativi e industriali in oltre 70 Paesi. La sua presenza globale comprende 39 stabilimenti produttivi distribuiti tra Repubblica Ceca, India, Italia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.Nel commentare la quotazione, ilha definito l’ingresso in Borsa un "" e una conferma della fiducia degli investitori. Ha sottolineato come la trasformazione in società quotata rafforzi l’impegno del gruppo verso trasparenza, governance e investimenti in innovazione, consolidando il ruolo di CSG come partner chiave per la sicurezza e la capacità industriale dei Paesi alleati.La quotazione di CSG si inserisce nel più ampio impegno di Euronext nel sostenere l’accesso ai capitali per le aziende europee dell’aerospazio e della difesa. Attraverso iniziative dedicate - dagli A&D Funding Days al Defence Bond Label, fino ai programmi IPOready Defence ed European A&D Growth Hub - Euronext continua a favorire la crescita di un ecosistema industriale strategico per l’autonomia e la competitività dell’Europa.