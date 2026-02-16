Milano 17:35
Mare Group: ordini per oltre 7 milioni di euro nei settori Industry e Aerospace
(Teleborsa) - Mare Group, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver registrato ordini per oltre 7 milioni di euro dall’inizio del 2026. Il risultato segna una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata in particolare dai settori Industry & Transportation e Aerospace & Defense.

Le nuove commesse, acquisite con primari operatori industriali e player della difesa, riguardano ambiti ad alta intensità tecnologica come la digitalizzazione di sistemi complessi, lo sviluppo di simulazioni avanzate, piattaforme Digital Twin e programmi mission-critical. La società prevede che il 45% del valore complessivo di questi ordini venga evaso entro l'esercizio 2026.

Luigi Di Palma, Direttore Generale di Mare Group, ha dichiarato: "Il 2026 si apre con una netta accelerazione nell’acquisizione di
ordini, soprattutto da parte di grandi player industriali e del comparto Aerospazio e Difesa, a conferma della solidità della strategia di
crescita del Gruppo e dell’efficacia del nostro modello di scala basato su piattaforme proprietarie. Questa crescita riflette la capacità di
Mare Group di affrontare sfide complesse combinando innovazione e affidabilità, in un contesto in cui aumenta costantemente la
necessità di autonomia tecnologica".

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
