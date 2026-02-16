Mare Group: ordini per oltre 7 milioni di euro nei settori Industry e Aerospace

Mare Group

(Teleborsa) -, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver registrato ordini per oltredall’inizio del 2026. Il risultato segna una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata in particolare dai settoriLe, acquisite con primari operatori industriali e player della difesa, riguardano ambiti ad alta intensità tecnologica come la digitalizzazione di sistemi complessi, lo sviluppo di simulazioni avanzate, piattaforme Digital Twin e programmi mission-critical. La società prevede che il 45% del valore complessivo di questi ordini venga evaso entro l', Direttore Generale di Mare Group, ha dichiarato: "Il 2026 si apre con una netta accelerazione nell’acquisizione diordini, soprattutto da parte di grandi player industriali e del comparto Aerospazio e Difesa, a conferma della solidità della strategia dicrescita del Gruppo e dell’efficacia del nostro modello di scala basato su piattaforme proprietarie. Questa crescita riflette la capacità diMare Group di affrontare sfide complesse combinando innovazione e affidabilità, in un contesto in cui aumenta costantemente lanecessità di autonomia tecnologica".