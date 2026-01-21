Milano 17:35
Finanza
Creactives Group, flottante sale al 25,45% con tranche residua dell'aumento di capitale
(Teleborsa) - Creactives Group, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, ha comunicato che sono state sottoscritte le residue 435.301 nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale.

L'aumento di capitale in opzione si è concluso con pieno successo per complessivamente 1.642.750 azioni ordinarie, ad un prezzo di 1,50 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.464.125,00 euro. Alla luce dell'operazione, il capitale sociale è incrementato a 324.400,50 euro, suddiviso in 14.784.750 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con un flottante che salirà al 25,45%.

(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
