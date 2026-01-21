Creactives Group, flottante sale al 25,45% con tranche residua dell'aumento di capitale

(Teleborsa) - Creactives Group
, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, ha comunicato che sono state sottoscritte le residue 435.301 nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale
.
L'aumento di capitale in opzione si è concluso con pieno successo per complessivamente 1.642.750 azioni ordinarie, ad un prezzo di 1,50 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.464.125,00 euro. Alla luce dell'operazione, il capitale sociale è incrementato a 324.400,50 euro, suddiviso in 14.784.750 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con un flottante che salirà al 25,45%
