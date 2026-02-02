Leonardo, Jefferies incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Jefferies
ha incrementato a 68 euro
per azione (dai precedenti 58 euro) il target price
su Leonardo
, big italiano della difesa, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
La revisione è arrivata all'interno di un report sul settore europeo
, dove gli analisti hanno tagliato a "Hold"
da "Buy" la raccomandazione su Airbus
(TP a 215 euro da 230) e su BAE Systems
(TP a 2,120p da 2,060p) e alzato a "Buy"
quella su Thales
(TP a 310 euro da 250). Tra gli altri giudizi, alzato il target price su Rheinmetall
a 2.170 euro da 2.150.