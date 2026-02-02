Milano 9:05
45.196 -0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 9:05
10.165 -0,57%
24.391 -0,60%

Leonardo, Jefferies incrementa target price e conferma Buy

Difesa, Finanza, Consensus
Leonardo, Jefferies incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Jefferies ha incrementato a 68 euro per azione (dai precedenti 58 euro) il target price su Leonardo, big italiano della difesa, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

La revisione è arrivata all'interno di un report sul settore europeo, dove gli analisti hanno tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Airbus (TP a 215 euro da 230) e su BAE Systems (TP a 2,120p da 2,060p) e alzato a "Buy" quella su Thales (TP a 310 euro da 250). Tra gli altri giudizi, alzato il target price su Rheinmetall a 2.170 euro da 2.150.
Condividi
```