Leonardo, Jefferies incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 58 euro) ilsu, big italiano della difesa, confermando la" sul titolo.La revisione è arrivata all'interno di un report sul, dove gli analisti hannoda "Buy" la raccomandazione su(TP a 215 euro da 230) e su(TP a 2,120p da 2,060p) equella su(TP a 310 euro da 250). Tra gli altri giudizi, alzato il target price sua 2.170 euro da 2.150.