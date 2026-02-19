Milano 9:19
46.252 -0,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:19
10.653 -0,31%
25.203 -0,30%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Giornata decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil che ha chiuso la seduta in rialzo a 65,08.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 66,02, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 63,2. L'equilibrata forza rialzista del greggio WTI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 68,84.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
