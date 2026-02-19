Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Giornata decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil che ha chiuso la seduta in rialzo a 65,08.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 66,02, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 63,2. L'equilibrata forza rialzista del greggio WTI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 68,84.
