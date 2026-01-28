Milano 15:20
45.089 -0,77%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:20
10.165 -0,42%
Francoforte 15:20
24.775 -0,48%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,77% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 45.088,66 punti

Milano, in perdita dello 0,77% alle 13:00, tratta in ribasso a 45.088,66 punti.
