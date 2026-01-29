Milano
17:35
45.076
-0,14%
Nasdaq
20:41
25.739
-1,09%
Dow Jones
20:41
48.984
-0,06%
Londra
17:35
10.172
+0,17%
Francoforte
17:35
24.309
-2,07%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 20.58
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,21% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,21% alle 19:30
Il Dow Jones passa di mano a 48.914,26 punti
In breve
,
Finanza
29 gennaio 2026 - 19.30
L'indice del principale listino USA tratta in ribasso dello 0,21% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 48.914,26 punti.
Argomenti trattati
USA
(412)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,06%
