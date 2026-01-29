Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:41
25.739 -1,09%
Dow Jones 20:41
48.984 -0,06%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,21% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 48.914,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,21% alle 19:30
L'indice del principale listino USA tratta in ribasso dello 0,21% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 48.914,26 punti.
Condividi
```