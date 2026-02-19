Bravo, linea di credito per 200 milioni di euro da Fortress per crescere in Spagna

BBVA

(Teleborsa) -, fintech spagnola specializzata nella negoziazione di debiti derivanti da credito al consumo, ha ottenuto una, big statunitense del private equity. Il finanziamento sosterrà la crescita di Bravo in Spagna, mercato in cui è presente dal 2018, e accelererà lo sviluppo della sua attività creditizia. Oggi l'azienda, fondata in Messico e attiva in Italia dal 2021, opera anche in Brasile, Colombia e Portogallo.L'operazione arriva dopo chenella società, tra cui BBVA Spark, la divisione dispecializzata in venture debt; GPF Capital, società di investimento focalizzata sulle PMI; Cercano Capital, il veicolo di investimento che gestisce il patrimonio del co-fondatore diPaul Allen, e Achieve, uno dei principali operatori del settore negli Stati Uniti."Bravo ha costruito una piattaforma distintiva che combina tecnologia, dati ed esperienza finanziaria per affrontare il problema del sovraindebitamento su larga scala - ha dichiarato- Questa operazione riflette la nostra fiducia nei criteri di analisi del rischio di Bravo e nel potenziale di crescita a lungo termine della società, in particolare nello sviluppo della divisione creditizia - e riteniamo rappresenti un'opportunità interessante per gli investitori dei nostri fondi".In, Bravo ha, arrivando a gestire un portafoglio di debiti che supera i 148 milioni di euro. Ha concluso oltre 10.000 negoziazioni, contribuendo alladi debiti. A livello di gruppo, impiega circa 2.000 persone e ha supportato oltre 600.000 clienti in Europa e America Latina, liquidando oltre 500.000 posizioni debitorie a livello globale."Siamo molto orgogliosi dei passi in avanti che l'azienda sta compiendo in diversi mercati, in primis in quello italiano - ha commentato- Il 2026 ci sta già riservando molte interessanti svolte, a livello commerciale e operativo e siamo certi potrà essere un anno chiave per il consolidamento e la crescita di Bravo in Italia".