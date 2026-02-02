Intesa, Messina: non escludiamo acquisiti di reti di consulenti all'estero durante il piano

(Teleborsa) - "In Italia siamo il leader indiscusso e qualsiasi combinazione tra altre banche non cambierà la nostra leadership
, viste le nostre forti relazioni con i clienti e le fabbriche prodotto. Quindi rimaniamo per definizione i leader e attaccheremo gli altri con il reclutamento di consulenti e private banker". Lo ha detto Carlo Messina, CEO
di Intesa Sanpaolo
, presentando risultati 2025
e nuovo piano al 2029
alla comunità finanziaria.
"Non sono preoccupato per nulla per la competizione in Italia
e credo che ci vorranno alcuni anni per avere dei concorrenti che si avvicinino alla nostra dimensione", ha aggiunto.
"La mia visione è che ora è il giusto momento per accelerare fuori dall'Italia
e oggi consideriamo la divisione internazionale come pienatamene integrata nel gruppo - ha spiegato Messina - Fino al piano precedente non erano davvero parte di Intesa, ma un'entità separata, mentre ora c'è piena integrazione grazie anche al digitale e all'approccio sul wealth management, e ci stanno portando trend postivi sulle commissioni".
"All'estero vogliamo reclutare consulenti finanziari sullo stile Fideuram
e abbiamo un piano significativo prevedendo di reclutare oltre 1000 persone - ha sottolineato - Avremo una Intesa Sanpaolo con una offerta completa in tutti i paesi in cui operiamo".
"Non credo che nell'Eurozona si debba per forza fare un'acquisizione
di una banca per entrare in un nuovo mercato, specialmente se come noi hai una branch, che comunque dobbiamo espandere dal corporate al retail e private, e ci aiuta avere un sistema operativo come isytech che è avanzato e basato sul cloud - ha detto il CEO - Vogliamo creare un'azienda all'avanguardia nel wealth management, recluteremo un numero significativo di persone, abbiamo un progetto chiaro come abbiamo già fatto in passato su altri fronti rispettando sempre le promesse".
"Vogliamo creare una nuova via di entrare in un mercato
e stiamo anche lavorando, ad esempio, con le nostre compagnie assicurative per avere tutti i produttori pronti - ha raccontato - Il nostro obiettivo è creare un progetto che ci permetta una forte presenza nel Wealth Management, Protection & Advisory, questa è una chiara priorità. Non vogliamo fare acquisizioni di banche, ma sono possibili acquisizioni di reti di consulenti finanziari o agenti assicurativi
".
"Il focus del piano anche per la crescita all'estero è sulla crescita organica, facendo leva sui nostri punti di forza come la tecnologia, ma non possiamo escludere acquisiti di reti
di consulenti finanziari durante il periodo del piano - ha detto rispondendo ad altre domande degli analisti sul tema - Ma sarà tutto più chiaro nel 2027".