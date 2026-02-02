Intesa lancia isywealth Europe: espansione europea con digitale e consulenti finanziari

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
, nel nuovo Piano di Impresa 2026-2029
, prevede il lancio di isywealth Europe
, avvalendosi del digitale e dei consulenti finanziari, grazie ai punti di forza del Gruppo che supportano l'espansione internazionale in Europa.
Vengono citate: la leadership europea nel Wealth Management
: offerta di prodotto ai vertici di settore; partnership strategiche con leader globali (es. BlackRock
); track record consolidato nello sviluppo di reti di distribuzione (consulenti finanziari); i significativi investimenti in tecnologia
già effettuati: isytech, che abilita un modello operativo scalabile ed efficiente; Isybank sul mercato Mass in Italia; Fideuram Direct sui segmenti Affluent/Private in Italia, Belgio e Lussemburgo; Aladdin by BlackRock per consulenza sugli investimenti; la presenza internazionale significativa
: presenza nei principali Paesi europei tramite filiali, con oltre 20 miliardi di euro di prestiti a clienti Corporate, e Wealth Management, con circa 4 miliardi di euro di risparmio gestito in Eurizon.
Tali punti di forza permettono lo sviluppo di Hub integrati nei principali Paesi Europei in cui Intesa Sanpaolo è presente (Francia, Germania e Spagna) per servire diversi segmenti di clientela, avvalendosi delle sinergie di Gruppo, tramite un mix di canali innovativi e tradizionali: mercato Mass/Affluent
, con focus su prodotti semplici, tramite il canale digitale di Isybank e Fideuram Direct abilitati da isytech; Private
, con un'offerta di prodotto più ampia e servizi di consulenza state-of-the-art, tramite il canale dei consulenti finanziari, sviluppando una rete di consulenti finanziari / private banker; Corporate
, con servizi di Corporate & Investment Banking e un'offerta crossDivisioni per imprese e imprenditori, tramite il canale delle filiali di Parigi, Francoforte e Madrid.
Il Piano di Impresa include circa 200 milioni di euro di investimenti e nessun ricavo
. L'iniziativa si svilupperà in due fasi
: nel 2026-2027, lancio di un progetto dedicato sotto la leadership del CEO con uno steering committee che include il top management del Gruppo, prevedendo l'estensione delle licenze esistenti delle filiali internazionali di Intesa Sanpaolo per servire clienti Retail e Private, il set-up e il test di mercato dell'offerta di prodotti, lo sviluppo progressivo delle reti di consulenti finanziari / private banker tramite assunzioni e/o selezionate acquisizioni e l'estensione di partnership strategiche esistenti nel wealth management con leader globali (es. BlackRock); dal 2027 (con un modello operativo che si avvarrà dell'estensione di isytech ai segmenti di clientela Affluent e Private nel 2027), unità di business dedicata, prevedendo una prima fase di espansione di filiali/uffici nelle maggiori città, il lancio di una gamma completa di prodotti (bancari, di wealth management, di assicurazione danni non-motor) avvalendosi dell'offerta digitale tramite Isybank e Fideuram Direct e delle fabbriche di prodotto del Gruppo, il potenziamento delle reti di consulenti finanziari / private banker e (iv) il lancio di
nuove partnership strategiche per l'intera gamma di prodotti.