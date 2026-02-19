Export, 40mila euro alle PMI dell’arredo di Milano, Monza e Lodi per gli USA

(Teleborsa) -, con il supporto di, mette a disposizioneche puntano a. Il nuovo bandooffre infatti allecontributi a fondo perduto e missione commerciale USA."Con illa Camera di commercio rinnova il proprio impegno a sostegno della competitività delle nostre PMI, offrendo un percorso strutturato che integraper facilitare il posizionamento delle imprese dell’arredo nel mercato statunitense. Si tratta di un’iniziativa strategica – ha dichiarato– pensata per aiutare le nostre aziende, eccellenze del design e del Made in Italy, a rafforzarsi verso le frontiere dell'innovazione tecnologica, organizzativa e manageriale e a proiettarsi sempre di più in ambito internazionale, generando ricadute positive in termini di sviluppo, occupazione e attrattività per tutto il territorio".Nelle province dioperano oltre tremila imprese nel sistema casa, con un fatturato complessivo di circa 10 miliardi di euro, pari al 20% dell’intero comparto nazionale., gli Stati Uniti restano un mercato chiave: 2,4 miliardi di dollari di export, pari al 13% del totale del settore.Lasarà un percorso di un anno tra Italia e Usa fino al Salone del Mobile 2027 e prevede servizi e contributi per un valore totale di 40 mila euro a impresa.Nello specifico: la parte di servizi (15 mila euro) include attività formative strategiche per aiutare nella comprensione degli standard qualitativi richiesti e delle abitudini di consumo del mercato, nell’analisi del settore, nell’adeguamento dei flussi aziendali alle necessità attese. Parallelamente alle attività sull’export, le imprese potranno lavorare su piani di finanza, risorse umane e tecnologia, con analisi costi-benefici sull’introduzione di nuovi processi,Le aziende che, alla fine della prima fase, verranno considerate pronte saranno coinvolte(5 mila euro di valore), programmata per. Per supportare ulteriormente l’ingresso nel mercato USA, è previsto inoltre un contributo a fondo perduto fino a 20 mila euro, in grado di coprire il 60% delle spese ammissibili di ciascun progetto di investimento.Per candidarsi,. Le candidature saranno esaminate da una commissione di esperti, in base ai requisiti previsti dal bando nonché all’idoneità dell’impresa a sviluppare un percorso di internazionalizzazione negli Stati Uniti.