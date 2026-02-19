Export, 40mila euro alle PMI dell’arredo di Milano, Monza e Lodi per gli USA

(Teleborsa) - Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi
, con il supporto di Formaper e Promos Italia
, mette a disposizione 40 mila euro per le PMI della filiera dell’arredo
che puntano a sviluppare o consolidare la propria presenza negli Stati Uniti
. Il nuovo bando Masterclass PID 2026
offre infatti alle 30 aziende selezionate un mix di servizi specialistici,
contributi a fondo perduto e missione commerciale USA.
"Con il bando Masterclass PID 2026
la Camera di commercio rinnova il proprio impegno a sostegno della competitività delle nostre PMI, offrendo un percorso strutturato che integra formazione, accompagnamento operativo e contributi economici
per facilitare il posizionamento delle imprese dell’arredo nel mercato statunitense. Si tratta di un’iniziativa strategica – ha dichiarato Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
– pensata per aiutare le nostre aziende, eccellenze del design e del Made in Italy, a rafforzarsi verso le frontiere dell'innovazione tecnologica, organizzativa e manageriale e a proiettarsi sempre di più in ambito internazionale, generando ricadute positive in termini di sviluppo, occupazione e attrattività per tutto il territorio".
Nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi
operano oltre tremila imprese nel sistema casa, con un fatturato complessivo di circa 10 miliardi di euro, pari al 20% dell’intero comparto nazionale. Nonostante la contrazione della domanda interna (-3,3%) e la riduzione dell’export dovuta alle tensioni geopolitiche (-2,1%)
, gli Stati Uniti restano un mercato chiave: 2,4 miliardi di dollari di export, pari al 13% del totale del settore.
La Masterclass 2026
sarà un percorso di un anno tra Italia e Usa fino al Salone del Mobile 2027 e prevede servizi e contributi per un valore totale di 40 mila euro a impresa.
Nello specifico: la parte di servizi (15 mila euro) include attività formative strategiche per aiutare nella comprensione degli standard qualitativi richiesti e delle abitudini di consumo del mercato, nell’analisi del settore, nell’adeguamento dei flussi aziendali alle necessità attese. Parallelamente alle attività sull’export, le imprese potranno lavorare su piani di finanza, risorse umane e tecnologia, con analisi costi-benefici sull’introduzione di nuovi processi, azioni per la valorizzazione del personale e strumenti per il rafforzamento della governance digitale.
Le aziende che, alla fine della prima fase, verranno considerate pronte saranno coinvolte in una missione commerciale negli USA
(5 mila euro di valore), programmata per l’autunno 2026 e dedicata a incontri diretti con importatori e buyer statunitensi
. Per supportare ulteriormente l’ingresso nel mercato USA, è previsto inoltre un contributo a fondo perduto fino a 20 mila euro, in grado di coprire il 60% delle spese ammissibili di ciascun progetto di investimento.
Per candidarsi, la domanda dovrà essere compilata online entro il 15 aprile 2026
. Le candidature saranno esaminate da una commissione di esperti, in base ai requisiti previsti dal bando nonché all’idoneità dell’impresa a sviluppare un percorso di internazionalizzazione negli Stati Uniti.