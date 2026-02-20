Milano 19-feb
45.794 0,00%
Nasdaq 19-feb
24.797 -0,41%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 19-feb
10.627 0,00%
Francoforte 19-feb
25.044 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 20 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 20 febbraio 2026
(Teleborsa) -
Venerdì 20/02/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,5 punti)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,5 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,5 punti)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,2%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. 4,4%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,4 punti; preced. 52,4 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 52,7 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 53 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 57,3 punti; preced. 56,4 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 732K unità; preced. 737K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,1%)


