Appuntamenti macroeconomici del 20 febbraio 2026

(Teleborsa) - Venerdì 20/02/2026
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,5 punti)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,5 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,5 punti)
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,2%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. 4,4%)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52,4 punti; preced. 52,4 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 52,7 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 53 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 57,3 punti; preced. 56,4 punti)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 732K unità; preced. 737K unità)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,1%)