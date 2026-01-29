Pensioni, mozione della maggioranza: possibili correttivi sull'età

(Teleborsa) - La Camera impegna il governo "a proseguire nell'azione di monitoraggio
e intervento sugli effetti degli adeguamenti automatici dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, anche attraverso interventi correttivi in riduzione o di congelamento in continuità con quanto già disposto con la legge di bilancio 2026". Lo si legge in una mozione di maggioranza depositata in Aula a Montecitorio sul tema previdenziale.
Il testo andrà in votazione insieme alle mozione di Pd-M5s-Avs
sullo stesso argomento depositata il 15 gennaio e una di Azione presentata ieri.
Non solo, la mozione impegna tra l'altro il governo a "consolidare e ampliare il percorso di rafforzamento della previdenza complementare avviato con la legge di bilancio 2026,
proseguendo nella valorizzazione del Tfr come strumento di accumulo previdenziale e promuovendo, tramite campagne informative dedicate e strumenti di semplificazione, una adesione sempre più consapevole e diffusa dei lavoratori, in particolare delle giovani generazioni".
Nei giorni scorsi, sul tema, era arrivato l'allarme della Cgil
secondo la quale l'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione già fissati per il 2027 e il 2028 e quello previsto a partire dal 2029 mettono a rischio circa 55mila lavoratori che hanno aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro e che potrebbero trovarsi nei prossimi anni a fare i conti con alcuni mesi senza reddito e senza contribuzione.