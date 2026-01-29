Pensioni, mozione della maggioranza: possibili correttivi sull'età

(Teleborsa) - La Camera impegna il governo "e intervento sugli effetti degli adeguamenti automatici dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, anche attraverso interventi correttivi in riduzione o di congelamento in continuità con quanto già disposto con la legge di bilancio 2026". Lo si legge in una mozione di maggioranza depositata in Aula a Montecitorio sul tema previdenziale.Il testo andrà in votazione insieme alle mozione disullo stesso argomento depositata il 15 gennaio e una di Azione presentata ieri.Non solo, la mozione impegna tra l'altro il governo aproseguendo nella valorizzazione del Tfr come strumento di accumulo previdenziale e promuovendo, tramite campagne informativesecondo la quale l'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione già fissati per il 2027 e il 2028 e quello previsto a partire dal 2029 mettono a rischio circa 55mila lavoratori che hanno aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro e che potrebbero trovarsi nei prossimi anni a fare i conti con alcuni mesi senza reddito e senza contribuzione.