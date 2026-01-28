Alerion Clean Power: chiusa anticipata offerta bond da 200 milioni, al via nuova tranche da 100 milioni

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -ha annunciato ladell'relativa al proprio, originariamente fissata per un ammontare di. A causa di una domanda significativa riscontrata sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) nella mattinata del 28 gennaio 2026, la società ha raggiunto l'importo previsto e ha contestualmente deciso di esercitare l'opzione di incremento.Questa decisione permette di innalzare l'di ulteriori 100 milioni di euro, portando il valore potenziale totale dell'operazione a un massimo di 300 milioni di euro.Lalegata all'opzione di incremento avrà inizio il 29 gennaio 2026 alle ore 9:00 e si concluderà il 3 febbraio 2026, salvo ulteriore chiusura anticipata. La data di emissione, godimento e pagamento delle obbligazioni rimane confermata per il 6 febbraio 2026, con una scadenza fissata al 6 febbraio 2032. Per quanto riguarda le, il tasso di interesse lordo annuo è stato ufficialmente confermato al 4,625%, rettificando un precedente errore materiale presente in alcuni documenti pubblicitari.L'operazione vede il coinvolgimento di Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. nel ruolo di, con Equita che agisce anche in qualità di intermediario incaricato per l'esposizione delle proposte di vendita sul MOT. Gli investitori possono consultare il prospetto informativo integrale, approvato dalla Central Bank of Ireland, sui siti ufficiali di Alerion Clean Power e di Euronext Dublin.