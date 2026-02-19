Londra: movimento negativo per SSE

(Teleborsa) - Rosso per il distributore inglese di elettricità e gas
, che sta segnando un calo dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SSE
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di SSE
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,79 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 25,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25,26.
