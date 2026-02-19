Milano 11:51
45.785 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:51
10.612 -0,69%
Francoforte 11:51
25.068 -0,83%

Londra: movimento negativo per SSE

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per SSE
(Teleborsa) - Rosso per il distributore inglese di elettricità e gas, che sta segnando un calo dell'1,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SSE, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di SSE. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,79 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 25,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```