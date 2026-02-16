Milano 17:29
Londra: si concentrano le vendite su SSE

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore inglese di elettricità e gas, che presenta una flessione dell'1,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di SSE evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SSE rispetto all'indice.


La tendenza di breve di SSE è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,22 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,72. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
