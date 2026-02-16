Londra: si concentrano le vendite su SSE

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore inglese di elettricità e gas
, che presenta una flessione dell'1,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SSE
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SSE
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di SSE
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,22 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,72. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)