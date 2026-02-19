Milano 14:10
Madrid: in calo Aena

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore degli aeroporti spagnolo, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Aena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Aena, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 27,66 Euro. Primo supporto visto a 26,85. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
