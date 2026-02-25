Madrid: scambi negativi per Aena

gestore degli aeroporti spagnolo

Aena

Ibex 35

Aena

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,11%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 27,28 Euro e supporto a 26,59. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 27,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)