Milano 9:56
47.072 +0,90%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:56
10.764 +0,78%
25.043 +0,23%

Madrid: scambi negativi per Aena

Migliori e peggiori
Madrid: scambi negativi per Aena
(Teleborsa) - Pressione sul gestore degli aeroporti spagnolo, che tratta con una perdita del 2,11%.

La tendenza ad una settimana di Aena è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Aena è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 27,28 Euro e supporto a 26,59. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 27,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```