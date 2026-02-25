Madrid: scambi negativi per Aena

(Teleborsa) - Pressione sul gestore degli aeroporti spagnolo
, che tratta con una perdita del 2,11%.
La tendenza ad una settimana di Aena
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Aena
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 27,28 Euro e supporto a 26,59. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 27,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)