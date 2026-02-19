Milione, Fitch assegna rating "BBB-" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch
ha assegnato a Milione
, società controllante di Save
(che opera principalmente nella gestione di aeroporti), un rating "BBB-" con outlook "stabile"
. Il rating considera la posizione dominante della rete di Milione in un bacino di utenza ricco e relativamente ampio
, che rappresenta un hub commerciale, turistico e cargo chiave per il Nord Italia. La rete ha inoltre dimostrato una forte resilienza del traffico durante le crisi economiche. Gli aeroporti italiani di Milione beneficiano di un quadro normativo favorevole che fornisce protezione in caso di sotto-performance dei volumi, mentre l'aeroporto di Bruxelles Sud Charleroi beneficia di una regolamentazione leggera con tariffe aggiornate annualmente in base all'inflazione, dopo un processo di consultazione.
Il rating considera anche la struttura economicamente vantaggiosa degli aeroporti
, che consente investimenti flessibili e modulari. La struttura del debito beneficia di diverse caratteristiche simili a quelle del project finance, tra cui covenant, un pacchetto completo di garanzie e limitazioni alle attività di M&A e all'indebitamento aggiuntivo. Secondo Fitch, la leva finanziaria netta consolidata rettificata si attesta in media a circa 6,8x.
L'agenzia di rating fa notare che la rete italiana di Milione (Venezia, Verona, Treviso, Brescia) è il terzo sistema aeroportuale più grande del Paese, con una posizione quasi monopolistica in un bacino di utenza ricco. L'Aeroporto di Venezia (VCE), che contribuisce per circa il 75% all'EBITDA
del gruppo (circa l'84%, inclusi l'EBITDA del parcheggio Marco Polo e i dividendi di Airest), con una struttura di traffico prevalentemente internazionale e legata al turismo.
Il traffico della rete di Milione ha mostrato una buona resilienza durante la crisi
finanziaria globale (-2,4% dal picco al minimo), migliore rispetto agli aeroporti hub EMEA come Heathrow o Aeroports de Paris
. VCE presenta un rischio di concentrazione modesto, con una ripartizione equa tra vettori low-cost e vettori full-service, a differenza di Charleroi (8% dell'EBITDA di gruppo su base pro-rata), dove Ryanair
rappresenta l'85% dei volumi totali.
Il piano di investimenti del gruppo Milione è incentrato principalmente su VCE
(1 miliardo di euro nel periodo 2026-2037), con particolare attenzione all'espansione della sua capacità attuale. L'aeroporto beneficia di una struttura semplice ed economica, con un terminal e due piste. Non vi sono vincoli di capacità per quanto riguarda pista e atterraggio, mentre il management prevede di aumentare la capacità del terminal attraverso progetti di investimenti modulari.
Analizzando i peer
, Fitch afferma che, rispetto ad Aeroporti di Roma
(BBB), Milione vanta una migliore resilienza storica del traffico, ma una leva finanziaria più elevata. Viene previsto che la leva finanziaria di AdR si attesterà a circa 3,0x entro il 2025, per poi aumentare gradualmente a 4,5x. La maggiore leva finanziaria di Milione è solo parzialmente compensata dalla struttura del debito "covenant-light" di AdR e dall'esposizione, seppur in diminuzione, a ITA Airways, che giustificano il rating inferiore di Milione rispetto al profilo di credito autonomo di AdR, commisurato alla guidance indicativa di rating "A-". L'altro peer individuato, l'Aeroporto di Bruxelles
, gode di un quadro normativo affidabile e di una struttura del debito protettiva simili. Il potenziale supporto degli enti governativi e la minore leva finanziaria (in media 5,0x tra il 2025 e il 2029) giustificano il differenziale di rating (A-).