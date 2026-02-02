Acquirente Unico, mandato per un'emissione obbligazionaria senior benchmark in EUR a 7 anni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, controllata indirettamente al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con rating BBB+ da S&P (outlook stabile), ha incaricato BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, IMI-, in qualità di Joint Lead Manager, di organizzare una serie di incontri con investitori obbligazionari europei a partire da oggi 2 febbraio.È prevista un'emissione obbligazionaria benchmark Reg S, Senior Unsecured, a 7 anni, denominata in EUR (le "Obbligazioni"), soggetta alle condizioni di mercato. Si prevede che le Obbligazioni avranno un rating BBB+ da S&P.Il mercato target dei produttori (governance dei prodotti MiFID II e MiFIR UK) è costituito esclusivamente da Clienti Professionali e Controparti Qualificate (tutti i canali di distribuzione). Non è stato redatto alcun documento informativo chiave (KID) sui PRIIP UE o sui PRIIP UK, in quanto non disponibile per il pubblico al dettaglio nello Spazio Economico Europeo o nel Regno Unito.