Myplant & Garden: il campo sintetico come abilitatore per lo sport di base

(Teleborsa) - Gli impianti per la pratica dello sport sono uno dei pilastri del concetto di, che ultimamente sta acquisendo sempre più risalto all'interno dei piani regolatori, e di cui si è parlato ampiamente a Myplant & Garden 2026. Impianti di qualità, ma soprattutto accessibili, hanno quindi un, e compongono quella rete di sport di base in grado di garantire l'accesso allo sport a tutte le fasce della popolazione.I manti sintetici di nuova generazione sono, ma per estenderne la vita utile è indispensabile una manutenzione puntuale e competente, come spiega Giacomo Pompili, responsabile impianti di LND Impianti, la società in house della Lega Nazionale Dilettanti che si occupa dell'omologazione e certificazione dei campi: "Il tema della manutenzione è di fondamentale importanza. Purtroppo, passa spesso ilche, quando si realizza un campo in erba artificiale rispetto a uno in erba naturale,. Al contrario, essa è fondamentale: all'interno del Regolamento LND (Lega Nazionale Dilettanti), abbiamo disciplinato un intero paragrafo relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Realizzare un campo in erba artificiale comporta un costo importante ed è essenziale salvaguardare questi investimenti che, nella maggior parte dei casi, sono di natura pubblica; il 90% degli impianti in erba artificiale in Italia è infatti di proprietà pubblica, eè prioritario".Anche l'aspetto della sostenibilità è molto importante. Dal 2031 un campo nuovo in erba sintetica, per essere compliant alla normativa, dovrà avere gli elementi granulari realizzati in, ma anche la transizione dei campi da nuova a vecchia generazione, potrà essere, come spiega Pompili: "L'obiettivo è minimizzare le lavorazioni necessarie quando si deve sostituire un manto artificiale arrivato a fine vita. È stata condotta una sperimentazione su tre campi per quanto riguarda il riutilizzo del sottotappeto elastico, una componente fondamentale per garantire le prestazioni del campo. Questa sperimentazione ha dato esito positivo, e laddove realizzabile rilascerà un; questa certificazione richiede il riutilizzo dei materiali in un'ottica di sostenibilità, evitando di portare il materiale in discarica e allungandone la vita utile. Ma il vantaggio è soprattutto economico: si ottiene un, sia sui costi di smaltimento del vecchio prodotto, sia sul costo d'acquisto del nuovo materiale elastico".L'apertura presso Myplant & Garden di un padiglione dedicato al verde sportivo, dimostra quanto questa realtà sia importante. Se da un lato però ci sono buone prospettive di ottimizzazione, recupero e risparmio, dall'altra la realtà si scontra con un, affidate tramite bando ad associazioni che spesso, senza un supporto economico e fiscale da parte delle istituzioni,. C'è poi il problema del circolo vizioso per cui nessuna realtà sportiva decide di impegnarsi economicamente per rinnovare un manto erboso particolarmente costoso, a fronte di un bando la cui durata raramente supera i dieci anni, portando quindi all'che potrebbero avere invece un bacino di utenza molto importante. E' importante quindi stimolare ed alimentare un dibattito per sensibilizzare la, come afferma Mauro Grimaldi, amministratore delegato di Federcalcio Servizi: "Si inizia finalmente a discutere su come ottimizzare e migliorare il nostro patrimonio impiantistico, che purtroppo è molto vecchio. Fortunatamente,per intervenire; ciò che manca è un discorso strutturato riguardo ai, alle risorse e alladegli impianti. L'impianto sportivo è diventato oggi, in un, un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche valoriale. Per questo, dobbiamo essere in grado di mettere a disposizione della collettività centri adeguati, all'altezza e pronti a svolgere ilper cui sono nati: quello sociale".