Eventi e scadenze del 20 febbraio 2026

Venerdì 20/02/2026

Eles

Esautomotion

Western Union

(Teleborsa) -- Fiera Milano Rho - Decima edizione del più importante salone internazionale dedicato ai professionisti delle filiere del verde ornamentale, del paesaggio, del garden e della floricultura. L'evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi paesi extraeuropei- Villa Erba, Cernobbio - Terza edizione della Cernobbio School (stati generali della Sanità italiana), evento annuale promosso da Motore Sanità dedicato ai temi del governo della Salute e ai contenuti strategici della programmazione delle cure sanitarie in Italia per un confronto su biotecnologie, sanità digitale, prevenzione e medicina di precisione. Parteciperanno esponenti delle istituzioni, del mondo industriale e delle associazioni dei pazienti, decisori pubblici, clinici, ricercatori, esperti di innovazione e sanità digitale- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Palazzo del Casinò al Lido di Venezia - 32° Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, realizzato con il supporto di Banca Ifis. Prendono parte all'evento i principali esponenti del sistema bancario, della finanza e delle Istituzioni, per un confronto su temi di primaria importanza del settore. Tra gli interventi, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta e il Presidente di ASSIOM FOREX, Massimo Mocio- Terme di Saturnia - Winter edition della sesta edizione del Forum in Masseria di Bruno Vespa con Comin & Partners. Titolo della kermesse "2026: Il ruolo dell'Italia tra sfide e opportunità in un nuovo contesto economico e geopolitico complesso". Interverranno moltissimi ospiti del mondo industriale e istituzionale, tra cui sette Ministri e i principali rappresentanti delle Istituzioni e del mondo delle imprese09:15 -- Palazzo Rospigliosi, Roma-Evento organizzato da organizzato da Fondazione NEST al quale parteciperanno stakeholder istituzionali e opinion maker del mondo imprenditoriale e accademico tra i quali Giorgio Graditi (Direttore Generale ENEA), Francesco Cupertino (presidente Fondazione NEST) e Paolo Rocco Viscontini (presidente Italia Solare)11:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 4° trimestre e all'intero 2025 all'interno del talk video "The Big Picture", dove interverrà Alessandro Rota, direttore dell'Ufficio Studi, all'interno di una tavola rotonda di commento che sarà ulteriormente arricchita dai contributi di Banca Aletti (Gruppo Banco BPM) e Prometeia- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Comunicazione BOT- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo