Bricoday 2026: date confermate e spazi già occupati al 60%

(Teleborsa) - L’edizione 2025 di Bricoday si chiude con risultati straordinari
: il salone internazionale di brico, home e garden registra aumenti a doppia cifra per espositori e visitatori, confermandosi punto di riferimento imprescindibile e animato da un ricco calendario di eventi. L’ultima edizione ha rappresentato una svolta significativa per la manifestazione
: il nuovo contesto di FieraMilano Rho e la riorganizzazione dell’area espositiva in tre mondi merceologici – Casa, Fai da te/Tecnico e Garden – hanno rafforzato la solidità del format e il posizionamento di Bricoday come evento leader del settore. Ne è nato un palcoscenico di 25.000 mq di proposte, tendenze e innovazioni per tutti i settori di riferimento.
I numeri confermano il successo: gli espositori sono passati da 412 nel 2024 a 493 nel 2025, con una crescita del +20%,
mentre i visitatori hanno raggiunto quota 10.350 accessi in due giorni, pari a un +15% rispetto alle 9.000 presenze del 2024. Significativa e qualificante la presenza molto nutrita di decisori d’acquisto e la partecipazione di numerosi buyer internazionali.
Forte di questi risultati, Bricoday 2026 si prepara ora a consolidare ulteriormente il proprio ruolo di appuntamento
di riferimento per il comparto, confermando format, finestra temporale e location: FieraMilano Rho, 23/24 settembre, padiglioni 8 e 12.
A otto mesi dall’evento le adesioni procedono a ritmo serrato. Oltre 250 aziende hanno già confermato la propria presenza, andando ad occupare oltre il 60% della superficie disponibile.
In crescita la misura media degli stand, a testimonianza di un impegno sempre maggiore da parte degli espositori. Tutti settori merceologici stanno rispondendo positivamente, con un andamento particolarmente vivace per il comparto Garden.
A settembre 2026, torneranno anche i due saloni tematici Bricoday Luce e Bricoday Digital Village
, forti dei riscontri ottenuti rispettivamente nei settori dell’illuminazione e della digitalizzazione del retail, a conferma dell’attenzione di Bricoday ai temi dell’innovazione e dell’evoluzione del mercato.