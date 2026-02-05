Bricoday 2026: date confermate e spazi già occupati al 60%

(Teleborsa) - L’edizione: il salone internazionale di brico, home e garden registra aumenti a doppia cifra per espositori e visitatori, confermandosi punto di riferimento imprescindibile e animato da un ricco calendario di eventi. L: il nuovo contesto di FieraMilano Rho e la riorganizzazione dell’area espositiva in tre mondi merceologici – Casa, Fai da te/Tecnico e Garden – hanno rafforzato la solidità del format e il posizionamento di Bricoday come evento leader del settore. Ne è nato un palcoscenico di 25.000 mq di proposte, tendenze e innovazioni per tutti i settori di riferimento.I numeri confermano il successo:mentre i visitatori hanno raggiunto quota 10.350 accessi in due giorni, pari a un +15% rispetto alle 9.000 presenze del 2024. Significativa e qualificante la presenza molto nutrita di decisori d’acquisto e la partecipazione di numerosi buyer internazionali.Forte di questi risultati,di riferimento per il comparto, confermando format, finestra temporale e location: FieraMilano Rho, 23/24 settembre, padiglioni 8 e 12.A otto mesi dall’evento le adesioni procedono a ritmo serrato.In crescita la misura media degli stand, a testimonianza di un impegno sempre maggiore da parte degli espositori. Tutti settori merceologici stanno rispondendo positivamente, con un andamento particolarmente vivace per il comparto Garden., forti dei riscontri ottenuti rispettivamente nei settori dell’illuminazione e della digitalizzazione del retail, a conferma dell’attenzione di Bricoday ai temi dell’innovazione e dell’evoluzione del mercato.