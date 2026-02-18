Myplant and Garden 2026: al via oggi la fiera del verde

(Teleborsa) - Comincia oggi la tre giorni dedicata a verde, florovivaismo e paesaggio, che fino al 20 febbraio offrirà un viaggio tra le piante più pregiate
, i fiori più spettacolari
, i motori più innovativi, i migliori progetti di paesaggio, le soluzioni più sostenibili, le città più green, le migliori scuole di floral design
e le tecniche più efficaci per la cura del verde
, offrendo un'immagine chiara del peso economico e industriale del florovivaismo in Italia.
Quest'anno l'area espositiva si espande di circa 5000mq, mentre crescono anche i convegni, i dibattiti e i workshop, come ha spiegato Valeria Randazzo, amministratore delegato della fiera: "siamo veramente molto soddisfatti di questa edizione perché c'è un tripudio di espositori
, più di 800 marchi. C'è un importante ampliamento di tutto quello che è il settore macchinari, del settore del florovivaismo e del paesaggio, oltre ovviamente al consolidato settore del fiore reciso. Sono settori che erano già tutti presenti, ma che amplificano e ingrandiscono ancora di più la manifestazione. Come dicevo prima, quest'anno abbiamo 800 marchi che accoglieranno anche 210 delegazioni di buyer internazionali
da 5 continenti diversi, ed una settantina di convegni, workshop, iniziative e incontri; tutto questo per fare in modo che il visitatore, nella tre giorni in fiera, possa veramente trovare tutto: dal prodotto necessario per il proprio lavoro all'informazione e agli aggiornamenti, insieme a tutto quello che effettivamente serve per l'attività".
Myplant & Garden raggiunge quest'anno la decima edizione ed offre come ogni anno uno spaccato del mondo del verde e del florovivaismo nazionale, che testimonia l'amore degli italiani per questo settore; continua infatti Randazzo: "I numeri sono cresciuti nonostante le difficoltà
. Noi sappiamo che comunque sono stati anni difficili, tra cambiamenti climatici e conseguente difficoltà di reperimento delle materie prime. Nonostante questo, c'è un incremento dell'attività produttiva del florovivaismo e anche un incremento dell'esportazione all'estero
. Lo sappiamo anche in prima persona perché abbiamo accompagnato diverse aziende alla manifestazione di Dubai, Myplant Dubai, che è stata una prima esperienza molto positiva e destinata a proseguire".
Il peso economico del comparto emerge anche nei contenuti, che pongono al centro il verde come infrastruttura viva e investimento strategico. I focus su paesaggi olimpici
di Milano-Cortina, rigenerazione urbana, verde sportivo e salute pubblica legano il settore a temi di resilienza climatica e qualità della vita, con benefici misurabili
: riduzione delle temperature urbane fino a 1–1,5 gradi, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione malattie cardiovascolari, e mitigazione dei rischi idrogeologici
. In un contesto in cui nel solo 2025 i danni da eventi climatici
in Italia sono stimati in quasi 12 miliardi di euro
, il verde viene presentato come leva economica oltre che ambientale, capace di ridurre costi futuri, anche sanitari, e generare valore sociale.
Myplant & garden rappresenta una filiera che pesa l’8% delle produzioni vegetali nazionali, coinvolgendo 17.500 imprese e oltre 45.000 ettari coltivati. La manifestazione intercetta una traiettoria in cui il verde non è più un accessorio
, ma un asset economico
e strategico, in grado di generare valore, occupazione qualificata ed export, in un contesto competitivo globale sempre più attento a sostenibilità, salute e qualità dello spazio urbano. Lo spazio espositivo sarà visitabile a Rho Fiera dal 18 al 20 febbraio.(Foto: Una parte dell'esposizione di Myaplant & Garden)