Myplant and Garden 2026: al via oggi la fiera del verde

(Teleborsa) - Comincia oggi la tre giorni dedicata a verde, florovivaismo e paesaggio, che fino al 20 febbraio offrirà un viaggio tra le, i, i motori più innovativi, i migliori progetti di paesaggio, le soluzioni più sostenibili, le città più green, le migliori scuole die le tecniche più efficaci per la, offrendo un'immagine chiara del peso economico e industriale del florovivaismo in Italia.Quest'anno l'area espositiva si espande di circa 5000mq, mentre crescono anche i convegni, i dibattiti e i workshop, come ha spiegato Valeria Randazzo, amministratore delegato della fiera: "siamo veramente molto soddisfatti di questa edizione perché c'è un, più di 800 marchi. C'è un importante ampliamento di tutto quello che è il settore macchinari, del settore del florovivaismo e del paesaggio, oltre ovviamente al consolidato settore del fiore reciso. Sono settori che erano già tutti presenti, ma che amplificano e ingrandiscono ancora di più la manifestazione. Come dicevo prima, quest'anno abbiamo 800 marchi che accoglieranno ancheda 5 continenti diversi, ed una settantina di convegni, workshop, iniziative e incontri; tutto questo per fare in modo che il visitatore, nella tre giorni in fiera, possa veramente trovare tutto: dal prodotto necessario per il proprio lavoro all'informazione e agli aggiornamenti, insieme a tutto quello che effettivamente serve per l'attività".Myplant & Garden raggiunge quest'anno la decima edizione ed offre come ogni anno uno spaccato del mondo del verde e del florovivaismo nazionale, che testimonia l'amore degli italiani per questo settore; continua infatti Randazzo: ". Noi sappiamo che comunque sono stati anni difficili, tra cambiamenti climatici e conseguente difficoltà di reperimento delle materie prime. Nonostante questo, c'è un incremento dell'attività produttiva del florovivaismo e anche un. Lo sappiamo anche in prima persona perché abbiamo accompagnato diverse aziende alla manifestazione di Dubai, Myplant Dubai, che è stata una prima esperienza molto positiva e destinata a proseguire".Il peso economico del comparto emerge anche nei contenuti, che pongono al centro il verde come infrastruttura viva e investimento strategico. I focus sudi Milano-Cortina, rigenerazione urbana, verde sportivo e salute pubblica legano il settore a temi di resilienza climatica e qualità della vita, con: riduzione delle temperature urbane fino a 1–1,5 gradi, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione malattie cardiovascolari, e. In un contesto in cui nel solo 2025 iin Italia sono stimati in, il verde viene presentato come leva economica oltre che ambientale, capace di ridurre costi futuri, anche sanitari, e generare valore sociale.Myplant & garden rappresenta una filiera che pesa l’8% delle produzioni vegetali nazionali, coinvolgendo 17.500 imprese e oltre 45.000 ettari coltivati. La manifestazione intercetta una traiettoria in cui, ma une strategico, in grado di generare valore, occupazione qualificata ed export, in un contesto competitivo globale sempre più attento a sostenibilità, salute e qualità dello spazio urbano. Lo spazio espositivo sarà visitabile a Rho Fiera dal 18 al 20 febbraio.