Milano 15:21
46.286 +1,14%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:21
10.684 +1,21%
Francoforte 15:21
25.138 +0,56%

Myplant and Garden 2026: al via oggi la fiera del verde

Inaugura oggi la decima edizione di Myplant & Garden, l'appuntamento fieristico leader in Italia per il settore professionale del florovivaismo. Nei padiglioni di Fiera Milano Rho, la manifestazione celebra un decennio di crescita, con un'area espositiva più grande ed internazionale.

Ambiente, Economia
Myplant and Garden 2026: al via oggi la fiera del verde
(Teleborsa) - Comincia oggi la tre giorni dedicata a verde, florovivaismo e paesaggio, che fino al 20 febbraio offrirà un viaggio tra le piante più pregiate, i fiori più spettacolari, i motori più innovativi, i migliori progetti di paesaggio, le soluzioni più sostenibili, le città più green, le migliori scuole di floral design e le tecniche più efficaci per la cura del verde, offrendo un'immagine chiara del peso economico e industriale del florovivaismo in Italia.



Quest'anno l'area espositiva si espande di circa 5000mq, mentre crescono anche i convegni, i dibattiti e i workshop, come ha spiegato Valeria Randazzo, amministratore delegato della fiera: "siamo veramente molto soddisfatti di questa edizione perché c'è un tripudio di espositori, più di 800 marchi. C'è un importante ampliamento di tutto quello che è il settore macchinari, del settore del florovivaismo e del paesaggio, oltre ovviamente al consolidato settore del fiore reciso. Sono settori che erano già tutti presenti, ma che amplificano e ingrandiscono ancora di più la manifestazione. Come dicevo prima, quest'anno abbiamo 800 marchi che accoglieranno anche 210 delegazioni di buyer internazionali da 5 continenti diversi, ed una settantina di convegni, workshop, iniziative e incontri; tutto questo per fare in modo che il visitatore, nella tre giorni in fiera, possa veramente trovare tutto: dal prodotto necessario per il proprio lavoro all'informazione e agli aggiornamenti, insieme a tutto quello che effettivamente serve per l'attività".

Myplant & Garden raggiunge quest'anno la decima edizione ed offre come ogni anno uno spaccato del mondo del verde e del florovivaismo nazionale, che testimonia l'amore degli italiani per questo settore; continua infatti Randazzo: "I numeri sono cresciuti nonostante le difficoltà. Noi sappiamo che comunque sono stati anni difficili, tra cambiamenti climatici e conseguente difficoltà di reperimento delle materie prime. Nonostante questo, c'è un incremento dell'attività produttiva del florovivaismo e anche un incremento dell'esportazione all'estero. Lo sappiamo anche in prima persona perché abbiamo accompagnato diverse aziende alla manifestazione di Dubai, Myplant Dubai, che è stata una prima esperienza molto positiva e destinata a proseguire".

Il peso economico del comparto emerge anche nei contenuti, che pongono al centro il verde come infrastruttura viva e investimento strategico. I focus su paesaggi olimpici di Milano-Cortina, rigenerazione urbana, verde sportivo e salute pubblica legano il settore a temi di resilienza climatica e qualità della vita, con benefici misurabili: riduzione delle temperature urbane fino a 1–1,5 gradi, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione malattie cardiovascolari, e mitigazione dei rischi idrogeologici. In un contesto in cui nel solo 2025 i danni da eventi climatici in Italia sono stimati in quasi 12 miliardi di euro, il verde viene presentato come leva economica oltre che ambientale, capace di ridurre costi futuri, anche sanitari, e generare valore sociale.

Myplant & garden rappresenta una filiera che pesa l’8% delle produzioni vegetali nazionali, coinvolgendo 17.500 imprese e oltre 45.000 ettari coltivati. La manifestazione intercetta una traiettoria in cui il verde non è più un accessorio, ma un asset economico e strategico, in grado di generare valore, occupazione qualificata ed export, in un contesto competitivo globale sempre più attento a sostenibilità, salute e qualità dello spazio urbano. Lo spazio espositivo sarà visitabile a Rho Fiera dal 18 al 20 febbraio.

(Foto: Una parte dell'esposizione di Myaplant & Garden)
Condividi
```