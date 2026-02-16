Myplant & Garden: torna in Fiera a Milano-Rho la vetrina internazionale del florovivaismo

(Teleborsa) - Una manifestazione che intercetta una traiettoria in cuiil Salone internazionale leader del verde professionale (florovivaismo, paesaggio, garden), mettendo in campo a Fiera Milano Rho,In scena la grande sfida espositiva tra le piante più pregiate, i fiori più spettacolari, i motori più innovativi,onfermano (con un’incidenza crescente dei mercati ad alta capacità di spesa del Medio Oriente e dell’Asia centrale) la dimensione globale della manifestazione e il ruolo dell’Italia come terzo esportatore mondiale di piante e fiori.Dunque, non solo vetrina commerciale, con migliaia di operatori e un forte interesse mediatico internazionale (205 i giornalisti già accreditati), ma anche luogo di sintesi di una filiera che pesa l’8% delle produzioni vegetali nazionali, coinvolgeNumeri alla manocon una crescita del 3,5% sull’anno precedente e oltre il 30% rispetto al 2014, nonostante tensioni climatiche e di mercato, mentre l’export ha superato 1,2 miliardi di euro con un saldo commerciale positivo di 374 milioni.La graduatoria delle prime dieci regioni per produzione nel 2025 vede nell’ordine: Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Quanto ai principali mercati di destinazione delle esportazioni italiane restanoriflette la dinamica espansiva anche sul piano espositivo, con una crescita delle superfici e una nuova organizzazione dei padiglioni che copre l’intera filiera, dal vivaismo alla floricoltura, dal paesaggio ai servizi, al boom dei macchinari e delle tecnologie per la gestione del verde, segmento direttamente collegato agli investimenti pubblici e privati in rigenerazione urbana, sport ed eventi internazionali.è stato stimato in 24,5 miliardi di euro, ai quali si aggiungono 29 miliardi di euro per il vivaismo e 101 milioni per la produzione di bulbi (CREA su dati AIPH). Altro dato interessante: il settore florovivaistico in Unione europea, secondo EUROSTAT, nel 2024 ha raggiunto un valore alla produzione di 24,5 miliardi di euro.Rilevante, dunque, il peso economico del comparto che emerge anche nei contenuti, che pongono al centro il verde come infrastruttura viva e investimento strategico.con benefici misurabili: riduzione delle temperature urbane fino a 1–1,5 gradi, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione malattie cardiovascolari, e mitigazione dei rischi idrogeologici. In un contesto in cui nel solo 2025 i danni da eventi climatici in Italia