New York: in perdita Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Seagate Technology

Nasdaq 100

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Si muove in perdita l', che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,10% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 416,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 395,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 438,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)