Milano 16:22
45.711 -1,40%
Nasdaq 16:22
24.807 -0,37%
Dow Jones 16:22
49.504 -0,32%
Londra 16:22
10.603 -0,77%
Francoforte 16:22
25.011 -1,06%

New York: in perdita Seagate Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda americana attiva nel settore storage, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,10% sui valori precedenti.

Il movimento di Seagate Technology, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 416,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 395,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 438,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
