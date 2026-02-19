Milano 10:23
OPAS Banca CF+ su Banca Sistema, corrispettivo dell'offerta aumenta a massimi 1,89 euro per azione
(Teleborsa) - Con riferimento all’OPAS volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema, il cui periodo di adesione è iniziato lo scorso 26 gennaio, l’Offerente ha fatto sapere che il Cda ha deliberato di aumentare il corrispettivo dell’offerta da 1,80 euro a massimi 1,89 euro, corrispondenti a un incremento massimo di 0,09 euro per azione Banca Sistema (+5%), di cui 0,05 euro in contanti e massimi 0,04 euro in azioni Kruso Kapital (KK).

In particolare, l’Offerente riconoscerà: (a) 1,432 euro in contanti (Corrispettivo Iniziale), da pagarsi il giorno di borsa aperta concordato con Borsa Italiana (6 marzo 2026); (b) massimi 0,458 euro (Corrispettivo Differito e, unitamente al Corrispettivo Iniziale, il Corrispettivo) da pagarsi entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale attraverso l’attribuzione di 23 azioni KK, previo frazionamento delle azioni outstanding di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.

Il nuovo Corrispettivo (nuovo Corrispettivo Iniziale più nuovo Corrispettivo Differito), assumendone il valore massimo di 1,89 euro, incorpora: (i) un premio di circa il 14,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei 3 mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa) (30 giugno 2025); e (ii) un premio di circa il 14,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei 6 mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa).

Il nuovo Corrispettivo Iniziale incorpora: (i) uno sconto di circa il 13,3% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei 3 mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa); e (ii) uno sconto di circa il 13,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei 6 mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa).

In caso di adesione totalitaria all’offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni, l’esborso massimo complessivo dell’offerta, calcolato sulla base del nuovo Corrispettivo, pari a massimi 1,89 euro per Azione, sarà pari, complessivamente, a 151.995.789 euro.

Il Periodo di Adesione terminerà venerdì 27 febbraio 2026.

