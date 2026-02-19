Milano 11:53
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:53
10.611 -0,70%
Francoforte 11:52
25.064 -0,85%

Parigi: rosso per Renault

Migliori e peggiori
Parigi: rosso per Renault
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica francese, che tratta con una perdita del 2,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renault evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renault rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Renault sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,14 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 30,94. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 37,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```