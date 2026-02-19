Pernod Ricard: vendite in calo nel primo semestre, ma cresce il flusso di cassa

Pernod Ricard

(Teleborsa) -ha presentato i risultati deldell', definendolo un "anno di transizione" affrontato con agilità e disciplina strategica. Il Gruppo ha registratoper, con un calo organico del 5,9% (-14,9% su base riportata), influenzato pesantemente dalle performance in Cina e negli Stati Uniti.La flessione delle vendite è stata amplificata daglinei due mercati chiave: gli USA (-15%), dove le condizioni del settore spirits rimangono deboli, e la Cina (-28%), penalizzata da un contesto normativo più rigido e dalla debolezza del sentiment dei consumatori. Al netto di questi due paesi, larisulta sostanzialmente stabile, con segnali di miglioramento nel secondo trimestre in(+4%) e nel canaleTra i, spicca l'ottima performance di, in crescita a doppia cifra in tutte le regioni, e il momento positivo dei prodotti Ready-to-Drink (RTD) (+12%). Al contrario, il cognacha risentito fortemente della situazione in Cina, mentreha mostrato segnali di ripresa in India e Germania nonostante il calo nel mercato statunitense.L'(PRO) si è attestato a, con una contrazione organica del 7,5%. Il Gruppo ha però risposto con una rigida disciplina sui costi, riducendo le spese di struttura del 10% grazie all'implementazione del modello operativo "Fit for Future". Questo piano fa parte di un programma di efficienza più ampio che punta a risparmi perentro il 2029.Nonostante il calo dei profitti, ilè cresciuto del 9,5% raggiungendo i. Questo risultato è stato favorito da una gestione oculata del capitale circolante e da una normalizzazione degli investimenti strategici, scesi dai livelli di picco degli anni precedenti.Il Presidente e CEOha confermato la fiducia nei fondamentali del settore, prevedendo un miglioramento dei trend nella seconda metà dell'anno. Per il, Pernod Ricard ha fatto sapere di puntare a una crescita media annua delle vendite tra il +3% e il +6%, sostenuta dall'espansione dei margini e da una generazione di cassa costante. Il Gruppo ha quindi dichiarato che continuerà a investire nel desiderio dei propri marchi, mantenendo un rapporto tra spese pubblicitarie e vendite intorno al 16%.