Milano 11:54
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:54
10.613 -0,69%
Francoforte 11:54
25.063 -0,85%

Piazza Affari: netto calo registrato dal comparto utility in Italia

Viene venduto parecchio il settore utility italiano, che continua la seduta a 50.886,3 punti.
