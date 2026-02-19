Milano 11:55
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:55
10.613 -0,68%
Francoforte 11:55
25.067 -0,84%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata in aumento dell'1,38% rispetto alla chiusura precedente.
