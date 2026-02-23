Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza
L'Indice petrolifero a Milano avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.872,61 punti.
Condividi
```