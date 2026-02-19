Piazza Affari: si concentrano le vendite su Terna

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'utility romana
, che mostra un decremento dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Terna
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,16%, rispetto a -1,55% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Terna
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,83 Euro. Primo supporto a 9,59. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,47.
