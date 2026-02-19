Milano 14:13
45.692 -1,44%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:13
10.621 -0,61%
Francoforte 14:13
25.046 -0,92%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Terna

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Terna
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'utility romana, che mostra un decremento dell'1,88%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Terna mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,16%, rispetto a -1,55% del principale indice della Borsa di Milano).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Terna evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,83 Euro. Primo supporto a 9,59. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```