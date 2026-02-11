Terna, capitalizzazione sopra quota 19,5 miliardi di euro con nuovo massimo del titolo

(Teleborsa) - A Piazza Affari nuovo massimo storico per il titolo Terna
, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica, quotato su Euronext Milan. Alla chiusura odierna di Borsa il titolo del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha superato la soglia dei 9,7 euro per azione, raggiungendo il valore di 9,704 euro (+1,63%). Il risultato di oggi, nuovo record dalla quotazione del 23 giugno 2004, aggiorna quello di ieri, 10 febbraio, quando il valore di un'azione Terna aveva raggiunto i 9,548 euro per azione, portando la capitalizzazione sopra quota 19,5 miliardi di euro
.