Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile -0,1%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,3715. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,3632. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,3798.


