Banche promozionali europee e Gruppo Banca europea per gli investimenti insieme

(Teleborsa) -per gli investimenti (BEI),, si sono riuniti oggi a Monaco di Baviera per riaffermare la loro comune determinazione a promuovere gli investimenti, la competitività e la resilienza in tutta l'Unione Europea consolidando oltre dieci anni di stretta cooperazione.è stato l’occasione per ribadire, in un contesto globale in rapida evoluzione, il proprio impegno a lavorare insieme per affrontare le sfide economiche più urgenti per l'Europa, rafforzare la competitività del Continente, colmare i persistenti divari di investimento e consolidarne l'autonomia strategica.finanziarie hanno sottolineato il ruolo cruciale che gli investitori pubblici di lungo periodo svolgono nel mobilitare capitali privati e promuovere investimenti a lungo termine in linea con le priorità dell'UE.Le Istituzioni hanno esaminato i progressi compiuti e concordato le prossime tappe in diversi settori prioritari:sostenere, sulla base del rapporto Draghi sul futuro della competitività europea e del rapporto Letta sul mercato unico, nonché delle recenti analisi nazionali, una maggiore integrazione dell’UE, aumentare gli investimenti nell'innovazione, nelle competenze e nelle infrastrutture e migliorare l’ecosistema imprenditoriale per le aziende europee. Le Istituzioni e il Gruppo BEI tradurranno questo programma in azioni concrete attraverso finanziamenti coordinati a lungo termine e strumenti innovativi.rafforzare la cooperazione per promuovere nuovi investimenti nel settore, indispensabili per la sicurezza e la resilienza industriale dell’Europa, anche attraverso il contributo del capitale privato.A seguito dell'accordo raggiunto a Varsavia nel giugno 2025, il gruppo è lieto di dare il benvenuto a nuove Istituzioni aderenti all’iniziativa di cooperazione in materia di sicurezza e difesa: Banco Português de Fomento (Portogallo) e la banca di promozione dello Stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia, NRW.Bank (Germania).Nel corso dell’incontro è stata condivisa un'analisi sulla potenziale creazione di un fondo per le infrastrutture di sicurezza e difesa, a sostegno di progetti infrastrutturali strategici volti a rafforzare la sicurezza e la resilienza industriale dell'Europa. Questa iniziativa mira a incoraggiare anche lo sviluppo di altre iniziative analoghe e a mobilitare capitali privati per soddisfare le esigenze di investimento europee in questo settore.: esplorare strategie per rafforzare la sovranità digitale e attuare azioni concrete per garantire l'autonomia e la resilienza tecnologica. È stato inoltre concordato di esplorare lo sviluppo di un indice di resilienza digitale per misurare le dipendenze digitali e rafforzare l’indipendenza europea.promuovere la collaborazione su strumenti di mercato, quali la European Tech Champions Initiative, migliori exit tools, soluzioni di cartolarizzazione e rafforzare la complementarità con iniziative nazionali quali il “Germany Fund” di KfW e il fondo “Future Tech Poland” di BGK.ulla base dell’Affordable Housing Plan della Commissione europea, le banche e le Istituzioni nazionali di promozione e il Gruppo BEI intensificheranno infine la cooperazione per ampliare e migliorare il finanziamento dei programmi di edilizia abitativa in tutta l'UE.