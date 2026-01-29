Gruppo BEI, investimenti record per 100 miliardi di euro nel 2025. Quadruplicati sulla difesa

(Teleborsa) - Il, che comprende la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, ed è il braccio finanziario dell'Unione europea, ha, con nuovi massimi storici per investimenti su transizioni verde e digitale, su sicurezza e difesa europee, e su altre priorità condivise come l'edilizia abitativa.L'impegno è stato rafforzato anche in, a cui il Gruppo BEI ha destinato circadi finanziamenti. Nel corso dell'anno, ha firmato 105 operazioni finanziarie nel nostro paese per un valore pari a circa lo 0,5% del PIL nazionale. Queste risorse contribuiranno ad attivare circa 37,5 miliardi di euro di investimenti nell'economia reale, equivalenti all'1,7% del PIL. Con circa 11,3 miliardi di euro l'Italia è risultata il primo Paese beneficiario della finanza BEI a livello di singolo stato membro e il secondo a livello di gruppo, con 12,3 miliardi complessivi, subito dopo la Francia e prima della Spagna.Guardando all'attività complessiva, quindi non solo in Italia, quasi ildel Gruppo BEI nel 2025 è stato destinato a, dalle grandi reti e interconnessioni energetiche all'implementazione di sistemi di stoccaggio e di energie rinnovabili, tecnologie pulite per la decarbonizzazione dell'industria pesante, nonché investimenti per l'adattamento, come le infrastrutture idriche, rafforzando la resilienza delle economie e delle società ai cambiamenti climatici e al loro impatto. Un, a sostegno della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Si stima che il finanziamento firmato lo scorso anno contribuirà alla costruzione o all'ammodernamento di 56.000 km di linee elettriche, dall'interconnessione storica del Golfo di Biscaglia tra la Penisola Iberica e la Francia, passando per un cavo sottomarino che collega due regioni dell'Italia centrale, fino alle reti locali e alle infrastrutture elettriche municipali in Germania. I finanziamenti del Gruppo BEI hanno sostenuto un quinto di tutta la nuova capacità solare installata, un progetto eolico onshore su tre, nonché la stragrande maggioranza di tutti i progetti eolici offshore nel 2025.In risposta al nuovo scenario geopolitico, il Gruppo BEI ha, includendo progetti dedicati all'uso militare. Gli investimenti in sicurezza e difesa sono quadruplicati, raggiungendo oltre 4 miliardi di euro, pari a quasi il 5% dei finanziamenti UE del Gruppo BEI. Inoltre, il Gruppo BEI ha svolto un ruolo pionieristico per il settore nell'UE, catalizzando il sostegno alle aziende che supportano le capacità di deterrenza dell'Europa. Attraverso accordi di prestito intermediati firmati con banche commerciali in Germania, Francia, Spagna, Grecia e Austria, il Gruppo BEI facilita l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese nella catena di fornitura dei grandi appaltatori europei del settore della difesa, mentre il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha promosso, in qualità di investitore di riferimento, lo sviluppo di un ecosistema di capitale di rischio che investe in aziende del settore della difesa con un approccio paneuropeo.Tra le altre cose, il Gruppo BEI ha inoltre stanziato oltre 9 miliardi di euro per le sue, creando partnership globali vantaggiose per tutti, consolidando l'Europa come partner affidabile in un mondo in continua evoluzione e migliorando le condizioni di vita in molti settori. Ad esempio, nel 2025, i finanziamenti del Gruppo BEI per progetti idrici hanno raggiunto la cifra record di 5 miliardi di euro a livello globale. I finanziamenti per l'hanno raggiunto un nuovo record e ora superano i 4 miliardi di euro dall'inizio dell'invasione russa, con un nuovo progetto firmato o inaugurato ogni due settimane, da scuole, ospedali e strutture comunitarie al teleriscaldamento e alla fornitura di energia elettrica.