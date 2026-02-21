Furstenberg Fassio (Banca Ifis): banche non solo intermediari ma partner responsabili per sviluppo paese

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Le: trasformano il risparmio in investimenti, sostengono le famiglie nei loro progetti di vita e accompagnano le imprese - noi in particolare le PMI della filiera del made in Italy - nei loro percorsi di crescita, innovazione e processi di espansione all'estero". Lo ha detto, presidente di(Main Partner dell'evento), al 32° congresso annuale dell'Assiom Forex presso il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia."Il Governatore della Banca d'Italia, nel suo ultimo intervento alla giornata mondiale del risparmio, ci ha ricordato (proprio) l'", ha sottolineato."In questa fase storica, contrassegnata da grande incertezza degli scenari macro economici, e dai profondi cambiamenti tecnologici inatto, le banche sono chiamate ad essere- ha detto Furstenberg Fassio - Lavoro affinché l'etica bancaria e il credito possano generare insieme impatti positivi per le persone e i territori in cui operiamo, misurabili anche in chiave ESG. Vi lascio con una citazione del banchiere Raffaele Mattioli "La Banca deve servire l'economia, non servirsi dell'economia!"".