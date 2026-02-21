Furstenberg Fassio (Banca Ifis): banche non solo intermediari ma partner responsabili per sviluppo paese

(Teleborsa) - "Le banche in Italia svolgono un ruolo essenziale
: trasformano il risparmio in investimenti, sostengono le famiglie nei loro progetti di vita e accompagnano le imprese - noi in particolare le PMI della filiera del made in Italy - nei loro percorsi di crescita, innovazione e processi di espansione all'estero". Lo ha detto Ernesto Furstenberg Fassio
, presidente di Banca Ifis
(Main Partner dell'evento), al 32° congresso annuale dell'Assiom Forex presso il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia.
"Il Governatore della Banca d'Italia, nel suo ultimo intervento alla giornata mondiale del risparmio, ci ha ricordato (proprio) l'importanza della nostra attività
", ha sottolineato.
"In questa fase storica, contrassegnata da grande incertezza degli scenari macro economici, e dai profondi cambiamenti tecnologici in
atto, le banche sono chiamate ad essere non solo degli intermediari finanziari, ma partner responsabili per lo sviluppo del Paese
- ha detto Furstenberg Fassio - Lavoro affinché l'etica bancaria e il credito possano generare insieme impatti positivi per le persone e i territori in cui operiamo, misurabili anche in chiave ESG. Vi lascio con una citazione del banchiere Raffaele Mattioli "La Banca deve servire l'economia, non servirsi dell'economia!"".