Investment banking, dominio USA inscalfibile ma banche europee recuperano dopo ristrutturazioni

(Teleborsa) - Le grandi banche d'affari statunitensi continuano a sovraperformare notevolmente le loro controparti europee
nell'investment banking
(IB) e nel sales & trading
, una tendenza che continuerà. Nonostante ciò, le banche europee con importanti attività nei mercati dei capitali continueranno a rafforzare le loro posizioni di mercato in selezionate attività di mercato dei capitali, in particolare in Europa, rifocalizzando ulteriormente le loro attività e beneficiando di una migliore posizione patrimoniale e di una migliore capacità di generazione di utili, che consentono maggiori investimenti in tecnologia. Lo si legge in un report di Morningstar DBRS sul tema, che considera - per gli USA - Bank of America
, Citigroup
, Goldman Sachs
, JPMorgan Chase
e Morgan Stanley
e - per l'Europa - Barclays
, BNP Paribas
, Deutsche Bank
e UBS Group
.
Nell'ultimo decennio, il gruppo di riferimento statunitense ha generato un ritorno sul capitale proprio (ROE) di circa il 10%
, mentre il ROE del gruppo di riferimento europeo si è attestato intorno al 7%
. L'aumento dei ricavi derivanti dalle attività di IB e trading delle banche statunitensi è stato uno dei principali fattori che hanno determinato il divario di redditività, insieme all'onere della ristrutturazione e del de-risking affrontato da alcune banche europee. Nell'ultimo decennio, la maggior parte delle banche europee con importanti attività sui mercati dei capitali ha infatti subito ristrutturazioni, ha dovuto far fronte al contesto di tassi di interesse molto bassi e ha deliberatamente ridotto alcune attività più rischiose o meno redditizie.
Ad esempio, Deutsche Bank ha annunciato la sua uscita dal trading azionario globale
nel luglio 2019, nell'ambito della sua ristrutturazione. Nel 2025, HSBC
ha annunciato che avrebbe chiuso le sue attività di M&A e di equity capital markets
in Europa, Regno Unito e Nord America. Inoltre, il gruppo di riferimento europeo ha generalmente modificato le proprie strategie orientandole al consolidamento delle quote di mercato regionali o delle attività, piuttosto che alla costruzione della propria presenza globale, il che ha permesso al gruppo di riferimento statunitense di guadagnare quote di mercato.
Sebbene i ricavi delle banche europee sui mercati dei capitali siano considerevolmente inferiori a quelli delle statunitensi, questi ricavi hanno raggiunto tassi di crescita simili dal 2019
, il che riflette anche i progressi dei player europei nel riorientare con successo le proprie attività nei mercati dei capitali.
Secondo Morningstar DBRS, le banche statunitensi hanno un vantaggio competitivo intrinseco
rispetto ai suoi pari europei, dato che operano a livello nazionale nei mercati dei capitali più ampi e profondi a livello globale
. Il vantaggio di una ripresa più rapida dopo la crisi finanziaria globale e di un contesto operativo più favorevole ha fornito un supporto fondamentale all'aumento delle quote di mercato delle banche statunitensi. Nel frattempo, i maggiori operatori statunitensi hanno effettuato investimenti significativi nelle loro attività di IB dopo la crisi finanziaria, anche assumendo personale bancario per espandere la propria presenza nel segmento middle market, un'area storicamente sottopenetrata e ampiamente coperta da istituti regionali o boutique di piccole e medie dimensioni. Secondo Dealogic, il gruppo di riferimento statunitense ha occupato le prime cinque posizioni di mercato per fatturato globale IB (inclusi Advisory, Debt Capital Markets e Equity Capital Markets) nell'ultimo decennio, con queste posizioni di mercato sostanzialmente invariate rispetto ai livelli pre-pandemia. "Ciò dimostra quanto sia difficile per le banche non statunitensi competere a livello globale
, anche dopo un miglioramento dei ricavi e maggiori investimenti in tecnologia", viene sottolineato.
Viene fatto notare, tuttavia, che dal 2019 il gruppo di riferimento europeo ha iniziato a riconquistare quote di mercato in alcuni sottosegmenti come EMEA ed EMEA ECM
, secondo le classifiche Dealogic. Ciononostante, il gruppo di riferimento statunitense sui mercati dei capitali rimane leader nella maggior parte delle attività IB EMEA, ad eccezione del DCM, dove gli europei si posizionano più in alto
. Nell'area APAC, alcuni dei peer europei sui mercati dei capitali hanno guadagnato terreno nelle classifiche IB, in particolare nel DCM, dove hanno migliorato la loro posizione in classifica dal 2019.
Secondo le stime di Morningstar DBRS, le istituzioni statunitensi detengono una quota di mercato globale di oltre il 75% tra azioni e reddito fisso
, in miglioramento rispetto al 70% circa del 2019. Tuttavia, parte di questo miglioramento è stato trainato dall'aumento delle quote di mercato degli operatori non bancari
statunitensi, che beneficiano di un onere normativo notevolmente inferiore. A dimostrazione dell'importanza cruciale della scalabilità e degli investimenti in tecnologia, i volumi di trading sono triplicati dal 2019, ma i costi per operazione sono diminuiti significativamente. Nello specifico, JPMorgan Chase ha indicato che i costi di trading dei tassi sono diminuiti del 42% e quelli delle azioni liquide del 23%.
Nei primi nove mesi del 2025, la maggior parte degli istituti ha registrato ricavi da negoziazione azionaria prossimi al record, trainati dalla crescita dei derivati ??azionari, delle azioni liquide e del prime brokerage, quest'ultimo elemento di differenziazione rispetto ai competitor. Il prime brokerage comprende numerosi servizi, tra cui il finanziamento azionario, il prestito titoli, la compensazione, il regolamento, la custodia e il supporto operativo e tecnico. Viene notato che i partecipanti non bancari statunitensi con attività di trading si affidano ai servizi di prime brokerage. Grazie alle loro dimensioni massicce e alla tecnologia all'avanguardia, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley continuano a dominare il settore del prime brokerage
.