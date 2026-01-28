Investment banking, dominio USA inscalfibile ma banche europee recuperano dopo ristrutturazioni

Bank of America

Citigroup

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Morgan Stanley

Barclays

BNP Paribas

Deutsche Bank

UBS Group

HSBC

(Teleborsa) - Lenell'i(IB) e nel, una tendenza che continuerà. Nonostante ciò, le banche europee con importanti attività nei mercati dei capitali continueranno a rafforzare le loro posizioni di mercato in selezionate attività di mercato dei capitali, in particolare in Europa, rifocalizzando ulteriormente le loro attività e beneficiando di una migliore posizione patrimoniale e di una migliore capacità di generazione di utili, che consentono maggiori investimenti in tecnologia. Lo si legge in un report di Morningstar DBRS sul tema, che considera - per gli USA -e - per l'Europa -Nell'ultimo decennio, il gruppo di riferimento statunitense ha generato un, mentre il ROE del gruppo di riferimento. L'aumento dei ricavi derivanti dalle attività di IB e trading delle banche statunitensi è stato uno dei principali fattori che hanno determinato il divario di redditività, insieme all'onere della ristrutturazione e del de-risking affrontato da alcune banche europee. Nell'ultimo decennio, la maggior parte delle banche europee con importanti attività sui mercati dei capitali ha infatti subito ristrutturazioni, ha dovuto far fronte al contesto di tassi di interesse molto bassi e ha deliberatamente ridotto alcune attività più rischiose o meno redditizie.Ad esempio, Deutsche Bank ha annunciato la suanel luglio 2019, nell'ambito della sua ristrutturazione. Nel 2025,ha annunciato che avrebbein Europa, Regno Unito e Nord America. Inoltre, il gruppo di riferimento europeo ha generalmente modificato le proprie strategie orientandole al consolidamento delle quote di mercato regionali o delle attività, piuttosto che alla costruzione della propria presenza globale, il che ha permesso al gruppo di riferimento statunitense di guadagnare quote di mercato.Sebbene i ricavi delle banche europee sui mercati dei capitali siano considerevolmente inferiori a quelli delle statunitensi, questi r, il che riflette anche i progressi dei player europei nel riorientare con successo le proprie attività nei mercati dei capitali.Secondo Morningstar DBRS, le banche statunitensi hanno unrispetto ai suoi pari europei, dato che. Il vantaggio di una ripresa più rapida dopo la crisi finanziaria globale e di un contesto operativo più favorevole ha fornito un supporto fondamentale all'aumento delle quote di mercato delle banche statunitensi. Nel frattempo, i maggiori operatori statunitensi hanno effettuato investimenti significativi nelle loro attività di IB dopo la crisi finanziaria, anche assumendo personale bancario per espandere la propria presenza nel segmento middle market, un'area storicamente sottopenetrata e ampiamente coperta da istituti regionali o boutique di piccole e medie dimensioni. Secondo Dealogic, il gruppo di riferimento statunitense ha occupato le prime cinque posizioni di mercato per fatturato globale IB (inclusi Advisory, Debt Capital Markets e Equity Capital Markets) nell'ultimo decennio, con queste posizioni di mercato sostanzialmente invariate rispetto ai livelli pre-pandemia. "Ciò dimostra quanto sia, anche dopo un miglioramento dei ricavi e maggiori investimenti in tecnologia", viene sottolineato.Viene fatto notare, tuttavia, che dal 2019 il gruppo di riferimento europeo ha iniziato a, secondo le classifiche Dealogic. Ciononostante, il gruppo di riferimento statunitense sui mercati dei capitali rimane leader nella maggior parte delle attività IB EMEA, ad. Nell'area APAC, alcuni dei peer europei sui mercati dei capitali hanno guadagnato terreno nelle classifiche IB, in particolare nel DCM, dove hanno migliorato la loro posizione in classifica dal 2019.Secondo le stime di Morningstar DBRS, le, in miglioramento rispetto al 70% circa del 2019. Tuttavia, parte di questo miglioramento è stato trainato dall'aumento delle quote di mercato deglistatunitensi, che beneficiano di un onere normativo notevolmente inferiore. A dimostrazione dell'importanza cruciale della scalabilità e degli investimenti in tecnologia, i volumi di trading sono triplicati dal 2019, ma i costi per operazione sono diminuiti significativamente. Nello specifico, JPMorgan Chase ha indicato che i costi di trading dei tassi sono diminuiti del 42% e quelli delle azioni liquide del 23%.Nei primi nove mesi del 2025, la maggior parte degli istituti ha registrato ricavi da negoziazione azionaria prossimi al record, trainati dalla crescita dei derivati ??azionari, delle azioni liquide e del prime brokerage, quest'ultimo elemento di differenziazione rispetto ai competitor. Il prime brokerage comprende numerosi servizi, tra cui il finanziamento azionario, il prestito titoli, la compensazione, il regolamento, la custodia e il supporto operativo e tecnico. Viene notato che i partecipanti non bancari statunitensi con attività di trading si affidano ai servizi di prime brokerage. Grazie alle loro dimensioni massicce e alla tecnologia all'avanguardia,