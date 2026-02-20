Milano 19-feb
Giappone, PMI manifatturiero in febbraio

Giappone, PMI manifatturiero in febbraio pari a 52,8 punti, in aumento rispetto al precedente 51,5 punti (la previsione era 51,3 punti).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
