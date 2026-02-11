Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:21
25.019 -0,43%
Dow Jones 16:21
50.011 -0,35%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:21
24.856 -0,53%

USA, Variazione occupati in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Variazione occupati in gennaio
USA, Variazione occupati in gennaio pari a 130K unità, in aumento rispetto al precedente 48K unità (la previsione era 66K unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```