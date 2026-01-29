Milano 15:59
45.336 +0,44%
Nasdaq 15:59
25.741 -1,08%
Dow Jones 15:59
48.963 -0,11%
Londra 15:59
10.233 +0,78%
Francoforte 15:59
24.451 -1,50%

Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 23 gennaio

Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 23 gennaio
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 23 gennaio su base settimanale (WoW) 209K unità, in calo rispetto al precedente 210K unità (la previsione era 206K unità).
