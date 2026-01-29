Milano
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 16.16
Home Page
/
Notizie
/ Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 23 gennaio
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 23 gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 gennaio 2026 - 14.35
USA,
Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 23 gennaio su base settimanale (WoW) 209K unità
, in calo rispetto al precedente 210K unità (la previsione era 206K unità).
Argomenti trattati
USA
(385)
