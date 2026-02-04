Milano 14:42
46.863 +0,95%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:42
10.447 +1,28%
Francoforte 14:42
24.701 -0,32%

Occupati ADP USA in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Occupati ADP USA in gennaio
USA, Occupati ADP in gennaio pari a 22K unità, in calo rispetto al precedente 37K unità (la previsione era 46K unità).
