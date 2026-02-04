Milano
Mercoledì 4 Febbraio 2026
Occupati ADP USA in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 febbraio 2026 - 14.20
USA,
Occupati ADP in gennaio pari a 22K unità
, in calo rispetto al precedente 37K unità (la previsione era 46K unità).
